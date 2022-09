PERSOON ⟩ Eestlase musta huumoriga koomiksid naerutavad kümneid tuhandeid: mõne jaoks läheb alati üle piiri

«Kui sa otsid, siis ta ei tule.» Just nõnda võtab inspiratsiooni kokku 37-aastane Mart Virkus, kes turundusjuhi töö kõrvalt juba aastaid koomikseid joonistab. «Mul on alati lähedal mingi märkmik, kuhu ma ideid kirja panen. Idee võib tulla pool üks öösel, kui me elukaaslasega enne magama jäämist räägime, ja järsku tuleb mõte, et see võiks koomiks olla.»