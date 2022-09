Gerli Padar töökogemusest raadios Elmar: see oli rõõmus periood, nautisin seda täielikult!

Muusik rääkis ka unistamisest ja kirest millegi vastu. «See on natuke kurb, et ma väiksena ei osanud unistada. See unistamise teema on tulnud ehk viimase kümne aasta jooksul. Lapsepõlves ma ei soovinud midagi ega unistanud millestki. Ma jubedalt pelgasin pettumise tunnet – äkki ei lähegi kõik nii, nagu mina tahan. Aga mõnikord on nii, et kui sa ei anna unistusele nime või ei ole seda kategoriseerinud, siis see täitub ja mõtled hiljem... tegelikult ma ju unistasin sellest ja nüüd see ongi siin. Neid hetki on minu elus olnud kordades rohkem, kui olen osanud unistada. Aga ühe unistuse saan sõnastada küll. Unistan sellest, et kui on viimane päev – siis saan öelda, et olen täiega õnnelik olnud,» märkis ta.

«Aga mõeldes eesmärkidele, siis neid on mul vaja. Ja ma liigungi nende poole. See inspireerib ja motiveerib mind. Imelik on see, et eesmärgid polegi mu enda püstitatud... need on projektid, mis tulevad mu ellu. Mõni võib öelda, et see naine ei tea hästi, mida ta tahab. Ma tean küll... lihtsalt mõned asjad pole mul päris lõpuni läbi mõeldud,» nentis Padar.