Londonis elav eestlane: lapsele öeldi koolis juba päeva ajal, et kuninganna on väga halvas seisus

12 aastat Londonis elanud Pille räägib Elu24-le, et uudis kuninganna surmast jõudis temani 15-aastase poja kaudu vaid loetud minutid pärast ametlikku teadet. «Mul oli tegelikult väga kiire päev ja ma üldse ei jõudnudki uudiseid jälgida, aga lapsele öeldi koolis juba päeva ajal, et kuninganna on väga halvas seisus.»

Hetkel, kui Elu24 Pillega ühendust võttis, oli ta just vahetult kesklinnast koju jõudnud ning sel hetkel oli linnas olnud rahulik. «Eks kõik on alles šokis,» arutleb Pille kurva uudise üle. Ega ta ei teagi täpselt, mida järgmised päevad Ühendkuningriigi elanikele toovad. «Kümme päeva peaks olema leinaperiood, et kas homme üldse on tööpäeva...»

Kuninglik jumalagajätmine

Viimased kaheksa aastat Londonis Islingtonis kesklinna valitsuses töötanud Pille märgib, et kuningannat kohata tal tema eluajal ei õnnestunud. «Ma pidin minema juubelipidustustele, aga kuna seal oli nii palju rahvast ja kuna ei olnud kindel, kas kuninganna ise üldse osaleb, siis ma ei läinud,» selgitab ta.

Kui aga tekib võimalus minna kuningannaga hüvasti jätma, ütleb Pille, et teeb seda kindlasti. «Kui tema abikaasa prints Philip suri, siis ma käisin Buckinghami palees... See oli imeilus! Kui palju oli lilli ja kaarte ja see oli tõesti väga-väga ilus,» ütleb Pille kungliku jumalagajätmise kohta.

Kuninganna vahetus kuninga vastu