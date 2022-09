Ukraina sündmuste ülevaated tõid Teet Kalmusele toreda üllatuse: tegi ikka tuju heaks küll

«Tartu korteris andis õhupuhasti otsad. Ekspert vaatas üle ja tema soovitus oli uus osta. Eile õhtul ostsin e-poest ära ja täna vaatasin, et arveldusarvele on ostusumma jagu raha tagasi tulnud,» kirjutas Teet Kalmus oma Facebooki kontol 8. septembril, kui märkas, et millegipärast on õhupuhasti eest üle kantud raha tema kontole tagasi tulnud.

«Mõtlesin, et mis jama see on, võtsin konto väljavõtte lahti ja selgitus oli, et raha tagasimaksmine seoses sündmuste kajastamisega Ukrainas ja lisaks veel «Slava Ukraini!». Ehk siis õhupuhasti kingitusena nende poolt,» märgib Kalmus oma postituses ja lisab, et see žest tegi tuju heaks küll.