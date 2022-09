ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kuidas sai eesti keele õpetajast Mihhail Stalnuhhinist mees, kes täna eestlasi fašistideks kutsub

Mihhail Stalnuhhin sündis 1961. aastal Tartus, seda saab teada iga inimene, kes korraks wiki viitsib avada. Mis on seda vahvam, et Tartust on pärit ka tänane Narva linnapea Katri Raik, kelle paat on Mihhaili omast sootuks teistsugune. Edasi on aga kõik palju keerulisem.

Täiesti normaalne algus

Algatuseks mainigem kindlasti, et just Mihhail Stalnuhhin oli see, kes 1994. aastal, mil «Mart Laari aeg» oli veel värske nagu neoonroheline muru, kirjutas kolmeosalise õpiku venelastele, mis õpetas veneumbkeelset Ida-Virumaa elanikku eesti keelt rääkima ja sellest aru saama. Siiani tundub, et selles vallas ei ole teda pedagoogiliselt keegi teine ületanud.

Raamatuid on tal veelgi, märkimisväärseid sealjuures, ent sellest pisut allpool. Ometi on Mihhail ise poolt vahetanud või – pettunud sootsiumis, kuhu ta venelasi-eestlasi kunagi lõimida üritas. Ja see pole mingi nali. Ta on pettunud ning ajab soga Eesti valitsusest kui «fašistidest», aga üritas kunagi hoopis teist asja.

Ärapööramise algus