ARMAS VIDEO ⟩ Grete Griffini tütar tähistas pere keskel oma 3. sünnipäeva

«Mu väike parim sõber, mu armas väike tüdrukuke, sa armastad nii tugevalt, et teised hakkavad iseennast armastama!!! Ära kunagi muutu!» kirjutas Grete oma tütre sünnipäeval Instagrami postituses.

Postitusega jagas Grete kahte pilti, kuid eraldi jagas eestlanna ühismeedias ka videoklippi Gameya sünnipäeva hommikust. Videoklipist on näha, et sünnipäevalapsele lauldi õnnitluslaulu ning Gameya sai ära puhuda kolm küünalt, mis olid pandud tassikoogikestega kaunistatud sinisele koogile.

Türilt pärit Grete on seitsmevõistleja, tema õde on Grit Šadeiko, kes on samuti Eesti seitsmevõistleja, aga ka 2011. aasta noorsoo Euroopa meister seitsmevõistluses.