RETROKAS ⟩ Vanilla Ninja meenutab 16. aasta tagust momenti: see on meeleolukaim video läbi aegade

Piret Järvis lisas Elu24-le, et sellest päevast on eredalt meeles Berliini legendaarne kontsertpaik, kus muusikavideo salvestati. «See oli juba omaette elevust tekitav moment. Lahe oli ka see, et shoodile oli paar Eesti sõpra kohale tulnud. Näiteks Lenna vend Raido, kes selles videos osaleb.» Piret nentis, et tagant järgi mõeldes on see üks Vanilla Ninja meeleolukamaid videoklippe läbi aegade.