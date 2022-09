KA SINUL? ⟩ 3 sodiaagimärki, kellel on kõige raskem üksi olla

Ideaalis on meil kõigil elus piisavalt aega, mida veeta iseendaga ja mida jagada teistega. Ent mõnikord lähevad need kaalukausid tasakaalust välja ning tuleb läbida pikemaid perioode, kus teistega lähedast sidet ei ole. Kõik ei talu üksindust aga ühtemoodi hästi. Pragmaatilised ja praktilised tähemärgid on selles osavamad, samas kui teistele võib see olla suur kannatus ja väljakutse.