Jarek Kasar töötas poisipõlves teatris: vahepeal sain rohkem palka kui mu vanemad

Laulja tunnistas, et tänapäeval on lastel üha vähem päris tegevusi ja värske õhu käes ringi uitamist. «Järjest vähem näen lapsi väljas ringi jooksmas. Aga võibolla on see ka seepärast, et kõik on täis ehitatud ja parke nii vähe. Mina elasin aastaid tagasi Nõukogude tänaval, tänapäeval on see Aleksandri tänav. Mäletan, et varem oli selles piirkonnas mängimiseks nii palju kohti, täna ma ei näe seda,» märkis ta.

«Oma töös kasutan arvutit minimaalselt, olen selles suhtes üsna vanamoodne. Kõige värskemad muusika loomise vahendid on pärit lausa 90ndatest. Kasutan süntesaatoreid ja arvutid on mõeldud vaid kokkumänguks – mis seal salata, on oluliselt lihtsam. Kuid olen muusikat isegi lintide peale salvestanud. Kui aga rääkida juba nutiseadmetest, siis neid kasutan kui keskmine inimene – lausa terve päeva! Uudistel ja börsil on vaja silm peal hoida, selles mõttes olen sõltlane,» tõdes ta.

Muusik viis hiljuti ellu uue projekti ja selles tegi ta koostööd ansambliga Mahavok. «Palju õnne, Mahavok sai 40-aastaseks! See on võimas. Kui rääkida veel vanadest pillidest ja lindistamisvahenditest, siis maestro Heini Vaikmaa on selle ala üks eestvedajaid siin Eestis. Siiamaani on tal kõik tehtud analoogsüntesaatoritega. Tegelikult ju kogu Mahavoki looming on just nii üles võetud. See on mulle suureks eeskujuks ja õppematerjaliks. Heiniga olen süntesaatorijuttu ajanud pea kümme aastat, oleme ka pille vahetanud. See oli loomulik jätk, et me millalgi ka loo teeme,» rääkis ta.

«Heini saatis mulle ühe laulu demo, mille ta oli loonud koos oma poja Taaviga. Kui selle esimest korda üle kuulasin, saatsin kohe talle vastuse, et loo pealkirjaks tuleb «Mängude aeg». Mul oli kohe ka selge, millest see laul rääkima hakkab – lastega hullamisest, mängimisest ja oma lastega aja veetmisest. Kirjutasin laulule sõnad, kuid see jäi mõneks aastaks sahtlisse seisma. Nüüd otsustasime, et aitab logelemisest ja teeme ära selle laulu,» avaldas Jarek Kasar raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».