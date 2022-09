Marju Läniku portreefilm ajas fännid nutma: oled läinud aastatega ikka ainult paremaks

Paljude poolt palavalt armastatud Marju Länikust valmis tema 65. sünnipäeva puhul dokumentaalfilm «Marju. Südame kutse». Dokfilmi autor on Urmas Eero Liiv ning äsja kinoekraanidele jõudnud linateost sai 7. septembril näha ka ETV vahendusel.

«Sõbrad, lihtsalt üksainus meeldetuletus – kes soovib Urmas Eero Liivi verivärsket portreefilmi «Marju. Südame kutse» näha, siis just täna õhtul kell 22.05 on see esmakordselt ETV-s eetris!» tuletas Marju Länik oma Facebooki seinal meelde.

Paljud kostsid kommentaarides kohe, et ootavad portreefilmi väga. Ka pärast dokumentaalfilmi vaatamist jäeti vaid positiivseid kommentaare.

«Väga ilus film, aitäh!», «Mõnus oli vaadata ja kuulata, aitäh!», «Üks eriliselt lahe ja südamlik film. Aitäh, Marju, ja aitäh teistele vaevanägijatele,» tänasid fännid.

Üks fännidest pidi filmi vaatamiseks lausa uneaja edasi lükkama. «Super-super armas ja südamlik film oli. Lükkasin täna oma uneaja ka selle võrra hilisemaks, et filmi näha, väga meeldis.»

Toodi välja, et portreefilmis luuakse hea era- ja tööelu tasakaal: «Film annab hea ülevaate andekast, töökast ja lugupeetud lauljast. Õnneks on lisatud piisavalt palju isiklikku elu. See teeb filmi suuremaks ja sügavamaks, inimlikuks. Rõõmus ja kohati kaunilt kurb jäädvustus.»

Oli palju neid, kellele film väga hinge läks. «Väga uhke, ehe, armas ja südamlik film! Marju, sa olid juba ammu auga sellist filmi väärt! Ma olen siiralt rõõmus, et see nüüd olemas on! Aitäh filmitegijatele suure töö eest!» tõdes eestlanna ja jätkas: «Mulle tõi see film meelde nii palju häid emotsioone, siirast äratundmisrõõmu ja vahepeal pisara silma ka. Olen ju sinu lauludega kasvanud. Olin umbes 13–14-aastane, kui sind kuulama hakkasin, ja nüüd on sellest märkamatult saanud pea 30 aastat. Sina oled läinud aastatega ikka ainult paremaks nagu hea vein ja mina, noh olen saanud lihtsalt vanemaks.»

Lõpetuseks jättis lauljatari fänn tänusõnad: «Aitäh nende kõikide võrratute laulude ja emotsioonide eest! Aitäh, et sa olemas oled!»

Ka Liivi Facebooki seinalt võis leida Marju Länikust valminud filmile positiivset tagasisidet: «Siirad tänud, Eero. See polnud lihtsalt üks film. See film puudutas ära!», «Nii harva kui vaatan telekat: täna ei kahetse hetkegi panustatud ajast. Vahtisin suu ammuli ja kinni. Olen tänulik. Marjule, et ta on. Sulle, et sa tegid!», «Ääretult hingeline ja liigutav film. Vaatasin ja pisarad voolasid. Aitäh!».