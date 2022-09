JUUBILAR ⟩ Mait Malmsten: olen tegelikult suhteliselt kinnine inimene

«Mida vanemaks saan, seda rohkem sarnasusi näen isaga. Näen, et ta teeb täpselt samamoodi. Seda on kummaline näha, kuid samas täiesti loogiline,» ütleb Maidu poeg Franz Malmsten. «Minu ja venna nimed on pandud vanavanaisa ja tema venna Hugo järgi,» ütleb Franz. Miks vanemad poegadele just need nimed valisid? «Eks nad tahtsid seda perekonnaliini tuua ajaloost tagasi siia. Et see jääks alles. Veel enam toredam on see, et nemad olid vennad ja meie oleme vennad. See on tagasiviide või kallistus ajaloole ja meie esivanematele,» räägib Franz lisades, et ema suguvõsas on järjest Hendrikuid. «Viis või kuus on neid, kes on kõik Hendrik Toompered.»