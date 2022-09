ELATUSTASE LANGEB ⟩ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juht: bussiga sõitjate arv kasvab meeletu kiirusega

Innar (37) sõidab bussiga Elvast Tartusse ja õhtul Tartust Elvasse tagasi igal tööpäeval. Meest häirib asjaolu, et bussid on ülerahvastatud ning pole harv ka see, kui mõni sõita soovija bussile ei mahugi. «Suvel on seda probleemi vähem. Sügisel, kui kool algab, läheb hullumajaks. Nii on see viimased aastad juba olnud,» ütles mees Elu24-le. Muret jagab Innar ka ELVA Facebooki grupis, kus ta kirjutab:

«Bussisõidust on saanud viis, kuidas inimesi alandada. See ei ole mingi uudis, et hommikune buss Elvast Tartu ja peale tööpäeva lõppu Tartust Elvasse sõitvad bussid on rahvast silmini täis. See on nii olnud vähemalt mitu aastat. Buss sõidab linnast välja ja juba on rahvast nii täis, et inimesed peavad seisma. Igas peatuses tuleb aga rahvast juurde ja lõpuks on nii, et inimesed peavad seisma 50 minutit üksteise varvastel, niikaua, kuni buss sõidab.»