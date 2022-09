Üks sakslasest autokollektsionäär arvas 1980. aastate alguses, et ostis Prantsusmaalt kõrgeima hinnatasemega Ferrari 250 GTO. Ehmatus oli suur, kui Saksamaal selgus, et auto on hoopis nutikalt valmistatud võltsing, kirjutab iltalehti.fi.

Sel ajal ei osanud keegi arvata, et selliseid autosid pole ainult üks, vaid kelmide võrgustik oli hakanud professionaalselt Ferraride koopiaid tootma. Neid valmistati odavamate Ferrari mudelite muutmise teel, et need näeksid välja nagu täisväärtuslikud klassikalised GTO-d. See muutus kriminaalseks, kui koopiaid müüdi pahaaimamatutele inimestele kui ehtsaid kalleid Ferrarisid.