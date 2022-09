FOTOD JA VIDEO ⟩ Briti kuninganna Elizabeth II uutel fotodel on näha midagi, mis inimesed muretsema pani

Kohtumisest avaldati fotod ja on näha, et kuninganna on hea tervise juures ja naeratav, kui ta Trussile kätt andis. Ta kandis koduseid riideid, halli värvi kampsunit, siidpluusi ja šoti mustriga ruudulist seelikut. Tal oli käes ka kepp, mida ta on kasutanud juba mitu kuud.