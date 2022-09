Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS/Scanpix

Foto: Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS/Scanpix

Venemaa presidendi Vladimir Putini lapselaps osaleb peagi kardispordi meistrivõistlustel, kuid need on nüüdseks Krimmist ära viidud, sest kardetakse, et poiss võib seal surma saada.