VIDEO ⟩ Kinnisvaraärisse sukeldunud Katrin Siska vahendab Portugalis luksuslikku villat

Endine Vanilla Ninja lauljatar Katrin Siska jagab ühismeedias oma esimest videot kinnisvaraspetsialistina Portugalis, vahendades riigi lõunaosas asuvas Lagose linnas müüki tulnud 1,7 miljoni euro väärtuses luksuslikku ookeanivaatega villat.

Postituses toob Siska välja, et tänu päikeselisele kliimale ja mõnusatele randadele meelitab Portugal turiste aastaringselt ning sinna tasub investeerida. 2022. aastal tõid värske kinnisvaraspetsialisti sõnul samas piirkonnas asuvad villad suvehooajal tulu 485 eurot öö eest ja talvehooajal 4000 eurot kuus. Videos näha olevas luksuslikus ookeanivaatega villas on neli magamistuba, viis vannituba ja kaks basseini.

Mai lõpus Elmari raadiole antud intervjuus tunnistas Siska, et kuna kõike korraga teha ei jõua, tuli valida ühe või teise suuna vahel. «Valituks osutus kinnisvaraäri ning vahendan nüüd Portugalis ägedaid villasid, uusarendusi, kortereid ja maalappe,» rääkis ta hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Endine lauljatar lisas, et tööpõld ei ole tal lai mitte ainult Portugalis, vaid juba tegutseb ta ka Hispaanias. «Marbella on see piirkond, kuhu samuti panustan. Mis seal salata, need on väga populaarsed sihtkohad – hea on osta endale kinnisvara nii elamiseks, suvekoduks kui ka väljarentimiseks.»

Töö ei ole lihtne

Värske kinnisvaraspetsialist tõi välja, et valdkonna juures paeluvad teda enim pildistamine, videote tegemine ja inimestega suhtlemine. «Mul on see kõik ka hästi käpas! Kõik oskused ja teadmised, mida oma elu jooksul omandanud olen, on mulle nüüd siiralt kasuks tulnud,» rääkis ta.