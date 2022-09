Läti laevastiku pressiesindaja Liva Veita kinnitas, et mereväe päästjad leidsid kehaosi, mis suure tõenäosusega kuuluvad lennukis olnud hukkunutele, teatab mtvuutiset.fi.

Kehaosad saadetakse tuvastamisele, et teha kindlaks, kellele need kuuluvad. Lennuõnnetuses kadunuks jäänute perekondadele on lähedaste hukust teatatud.