ÕNNE! ⟩ 50. sünnipäeva tähistav Mait Malmsten avaldas, mida ta juubeliaastalt enim ootab

Telefonitoru haarates kostitas sünnipäevaline muheda naeruga. «Aitäh õnnitluste eest. Üsna rahulikult on see päev alanud,» nentis 50. sünnipäeva tähistav Mait Malmsten. «Mingit erilist tunnet ei ole,» lisas ta naerdes. «Täpselt samasugune nagu eile ja ilmselt ka homme.»

Rahulikult alanud päev lõppeb aga juubelietendusega. «Pärast seda on väikene koosviibimine,» nentis näitleja, öeldes, et suur sünnipäevapidaja ta ei ole, ent igal aastal on väike koosviibimine siiski peetud.