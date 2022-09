KLÕPS ⟩ Kes on Brigitte Susanne Hundi uus seksikas tantsupartner saates «Tantsud tähtedega»?

Teletäht Brigitte Susanne Hunt üllatas fänne taas salajase projekti avalikustamisega. Seekord teatas ta, et temast saab telesaate «Tantsud tähtedega» uue hooaja osaline!

Brigitte jagas teisipäeva hommikul Instagrami loos videoklippi enda uue tantsupartneriga. «Robert, kas me võidame?» uuris Brigitte tantsukaaslaselt. «Me läheme naudime protsessi ja siis võidame,» vastas Robert. «Sama!» kinnitas Brigitte.

Brigitte Susanne Hunt ja Robert Veskus Foto: Kuvatõmmis Instagramist / @brigittesusanne

Brigittet võib saates oodata suur edu, sest tantsimine on olnud talle väga südamelähedane juba aastaid. 2020. aastal alustas ta bachata-treeningutega ning jagas eriti sensuaalsest tantsust videot ka Instagramis. Kas bachata-oskus viib naise võiduka lõpuni? Loodame igatahes, et saame teda Roberti käte vahel näha sama lahtiste puusadega!

Kuid kes on Brigitte salapärane tantsupartner Robert Veskus?

DanceActi tantsustuudio kodulehel kirjeldab Robert end järgmiselt: «Olen endine võistlustantsija, nüüdseks olnud tantsumaailmas juba 17 aastat. Pärast aktiivse karjääri lõpetamist olen pühendunud treeneriametile. Mulle meeldib mu töö, sest armastan tantsimist!»

Roberti võib leida ka Reformierakonna kodulehelt kandidaatide seast. Seal on ta end kirjeldanud niiviisi: «Olen 29-aastane ning enamiku oma elust elanud Rae vallas, mistõttu võin end nimetada selle fänniks. See on ka põhjus, miks tundsin, et tahan nendel valmimistel kandideerida. Soovin tuua valla juhtimisse värsket verd.»

Roberti sõnul on tema peamine eesmärk teha väikesed külad nähtavaks ning seista nende arengu eest. «Olles ise lapsevanem, pean oluliseks, et laste ja noorte huvi- ja vaba aja tegevused oleksid kõigi jaoks veelgi kättesaadavamad. Endise tippsportlasena soovin, et lapsi ja noori, kes on valmis seadma veelgi kõrgemaid eemärke, märgataks kiiremini ning nende potentsiaal leiaks rakenduse. Et keegi neist ei läheks n-ö raisku ning saaks oma võimaluse,» nendib ta.

Roberti särtsakaid tantsusamme on jagatud ka Youtube'is. Vaata videost, kuidas tõeline professionaal tantsupõranda vallutab!