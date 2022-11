Kuna kommentaari – «See on meie riigi supper-pupper staarlibu» – kirjutanud isik on meie hulgast lahkunud, päris hagi pereliige. Kaks aastat kestnud kohtuasjas vaidlesidki pooled peaasjalikult selle üle, kas kommentaari avaldamisega tekitatud võimaliku kahju eest peaks vastutama pärija. Tänaseks on juhtum käinud läbi kolme kohtuastme laualt.