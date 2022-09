KURB ⟩ Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni lemmikponi sai surma

Reede hommikul avastas huntide murtud poni korjuse von der Leyeni abikaasa, kes kutsus kohale veterinaari. «Kogu perekond on juhtunust vapustatud,» ütles tippametnik väljaandele Bild. Von der Leyen on ratsutamist harrastanud juba alates lapsepõlvest.

Ursula von der Leyen (63) on Euroopa Komisjoni president alates 1. detsembrist 2019. Varem on ta olnud Saksamaa kaitseminister, töö- ja sotsiaalminister ning Saksamaa pere-, vanurite, naisasjade ja noorsoominister. Ta on abielus kardioloogiaprofessor Heiko von der Leyeniga ning neil on seitse last.