Päikesemärk on nagu filter, läbi mille iga inimese Päikeses kui peamises eneseväljenduses tulevad esile teatavad omadused, mis määravad, kuidas ta elus käitub ning otsuseid teeb. Seetõttu võib päikesemärk valetamise telgitaguseid selgitada.

Valetamine tähendab, et informatsioon, mida inimene väljendab, ei ole kooskõlas tõega ega vahetu. Ent valetamisel on väga palju erinevaid põhjuseid ja tasandeid ning tonaalsusi – tumedatest pahatahtlikest valedest läbi hallide argivalede kuni valgete valedeni, mille eesmärk on ehk isegi kedagi säästa ja päästa.