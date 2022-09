Lionel Messi ostis Ibizal kalli häärberi, kuid peab vist hakkama seal lammutama

Prantsusmaal Paris Saint-Germaini klubis mängiva 35-aastase superstaari uueks kinnisvaraks on Ibiza läänerannikul Cala Tarida lähedal asuv villa koos maaga, mille eelmine omanik oli Šveitsi ärimees Philippe Amon. Väidetavalt maksis Messi Amonile selle eest 11 miljonit eurot, kirjutab mirror.co.uk.

Kohalik ajaleht Periodico de Ibiza väitis, et tehing viidi lõpule 3. veebruaril, kui Messi advokaat allkirjastas dokumendid Edificio Rostoweri nimelise ettevõtte seadusliku esindajana. See ettevõte kuulub teisele firmale, mille direktor on jalgpalluri vend Rodrigo Messi.