Selgus tõsielusarjas «Alasti ja hirmul» osalenud naise surma põhjus

Nüüd on selgunud Rauscheri surma põhjus, milleks on ametlikult difluoroetaani (lõhnatu ja värvitu gaasi) mürgistus. Selle sissehingamist nimetatakse slängis «huff'imiseks» ja seda teevad enamasti noored täiskasvanud odavalt joobeseisundi saavutamiseks, vahendab Page Six. Aruandes öeldi, et narkootikumid ja alkohol ei mänginud naise surmas rolli.