NÄDALAPROGNOOS ⟩ Peagi toimub suur käiguvahetus: miski lõppeb ja pilk läheb minevikku

Reedel teeb Veenus kvinkunksi Jupiteriga ning samal ajal on Päike sekstiilis Must Kuu Lilithiga ja trigoonis Kuu Põhjasõlmega. Mingi jõud tõmbab inimest päris tugevalt tema saatuse suunas - tuleb panna tähele märke, mis teele satuvad. Universum üritab müksata inimesi ausamale ja ehedamale teele. On võimalik valida see suund, mis toob rohkem kasvu ja edasiminekut, kuid see ei saabu otseselt hõbekandikul - silmad ja kõrvad tuleb lahti hoida ning iseenda sees see valik teha.

Võib tunduda, et kui tahame nüüd kasvada ja edasi minna, siis see tekitab ebakõla mõne meie senise väärtusega. Ent kui hoiame kinni oma väärtusest ja sellest, mida arvame end armastavat, siis see ei sobitu meie arenguga. Siin ei ole otseselt suurt konflikti, lihtsalt teatav segadusehetk, mis nõuab kohandusi.

Lisaks pöördub nüüd Merkuur retrograadseks ning suunab pilgu sissepoole ja tagasi viimastele kuudele. Tuleb olla valmis, et järgmised kolm nädalat on kommunikatsioonis ja tehniliste seadmete töös rohkem blokeeringuid ja segadust ning mõned plaanid vajavad ümbertegemist. Kui inimesed minevikust hakkavad võtma ühendust, et vanu asju klaarida, siis tasub seda võimalust ära kasutada.