Tunnustatud Itaalia filmimehe šokeeriv ülestunnistus: sündisin naisena

Mitukümmend auhinda võitnud Itaalia filmirežissööri Emanuele Crialese uusim film kannab pealkirja «L'immensità» ja selle peaosas on Penelope Cruz . Crialese tutvustas filmi tänavusel Veneetsia filmifestivalil ning avaldas, et see keskendub Itaalia perekonnale ja nende elule 70ndate Roomas, vahendab Inquirer .

Pere keskmes on konflikt ema ja truudusetu isa vahel ning nende vanim tütar viskab õli tulle, avaldades, et ta määratleb end mehena. «See on inspireeritud mu lapsepõlvest ja on minu enda lugu,» avalikustas Crialese filmifestivalil.