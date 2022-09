Õõvastav kogemus surmalaagrist: kuulsin, kuidas esimesed mullakamakad minu kirstu peale maandusid

«Selgeltnägijate tuleproovi» võitja Anu Pahka korraldab juba kolmandat aastat järjest niinimetatud surmalaagrit, et aidata Eesti inimestel surmahirmust üle saada. Anu korraldatud laagrid on äärmiselt populaarsed ja huvilisi ei heiduta isegi mitte nende krõbe hind. Nelja päeva eest looduse rüpes küsitakse 333 eurot.

Siiani on Anu surmalaagrid olnud alati kaetud saladuselooriga. Ta ei räägi neist avalikult ega anna kõrvalistele isikutele teada, kus need toimuvad või mida seal täpselt tehakse… ja ammugi ei kutsu ta sinna osalema igaüht. Seetõttu piilus «Kuuuurija» reporter Aleksandra eriti saladuslikku maailma, mida Anu on siiani kiivalt vaid väikesele ringile hoidnud.