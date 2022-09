PÕLETAVAD TEEMAD JA PALJASTUSED ⟩ «Kuuuurija» uus hooaeg asub lahti harutama Eesti inimeste murekohti

Esimeses saates sõidab «Kuuuurija» Pärnumaale, kus üks noor pere ostis väidetavalt järelmaksuga maja. Kuus aastat hiljem teatas aga omanik, et maja nad endale ei saa ja nad on kõigest üürnikud. Perel ei jäänud üle muud, kui kolme tütrega kodust välja kolida ning alustada kõike nullist.

«Tänane saade on eelkõige hoiatav, sest tagasiulatuvalt enam midagi teha ei saa ja kolme lapsega perekond on lõplikult oma kodust ilma,» sõnab Lust. «Saate eesmärk on hoiatada, kuidas ei tohiks kodu kunagi osta.»