FOTO ⟩ Ameerikas on pudelisse villitud juba teine Metsatöllule pühendatud õlu

«Tegelikult on see meile väga suur kompliment, et teisel pool ookeani meie muusikat austatakse ja meid igatsetakse. Õllepruulija küsis meilt pool aastat tagasi, kas tohib seda teha, muidugi andsime rohelise tule,» rääkis toona Elu24-le bändi solist Markus Teeäär , kes on südamest liigutatud.

Elu24-le rääkis bändi solist Markus Teeäär, et see on seekordki väga suur kompliment. «Kui teisel pool ookeani on leitud meie lood ja nad austavad seda kunsti. Eesti on väga väike riik ja selline tähelepanu on väga meeldiv,» lisas ta.