KOHUTAV ⟩ 19-aastane isa jättis aastase lapse kuuma autosse surema

Politsei sõnul jättis USA-s Ohios elav Landon Parrott oma lapse autosse tahtlikult, kuna ei soovinud, et laps teda segaks. Autos tõusis temperatuur kuuma ilma tõttu hinnanguliselt kuni 54 soojakraadini ning Parrotti üheaastane poeg Kyler suri, vahendab Daily Mail.

Parrott viis oma poja New Philadelphias asuvasse haiglasse, kust võeti ühendust politseiga. Alguses ütles mees politseinikele, et ta jättis lapse autosse vaid lühikeseks ajaks, et käia ise kiiresti tualettruumis. Videosalvestiselt on aga näha, et Parrott jättis lapse valveta umbes viieks tunniks.

Parrott lahkus kodust koos lapsega kell pool üheksa hommikul ja pärast seda nähti teda alles kell 13.50. Uurijad selgitasid Parrottiga vesteldes välja, et ta mitte ei unustanud oma last autosse, vaid jättis lapse sinna teadlikult, et poeg teda ei segaks. Parrott ütles, et ta teadis, et on ohtlik jätta lapsi kuuma autosse, kuid tegi seda siiski, kuna ei soovinud, et teda häiritakse.

Landon Parrott võttis süü omaks ja tunnistas, et ta tõesti jättis lapse autosse tahtlikult. Meest peetakse praegu 250 000 dollari suuruse kautsjoniga vahi all.

Ty Norris New Philadelphia politseijaoskonnast ütles, et laps viibis päikesest kuumaks köetud autos, kus tal ei olnud midagi juua ja kus ei töötanud konditsioneer. Lapse ema Vanessa oli tööl, kui traagiline sündmus aset leidis. «See on südantlõhestav lugu. Vaene laps ja vaene ema, kes üritas käia tööl, et maksta arveid,» ütles Norris.

Oma Facebooki kontole on poisi ema Vanessa, kes abiellus Landoniga 2021. aasta juunis, postitanud järgmised read: «Emme armastab sind nii väga. Lenda kõrgele, mu armas pisipoiss.»

Kylerit meenutatakse kui väga armsat ja loomi armastavat väikest poissi, kelle suureks sõbraks oli Miki-Hiir.