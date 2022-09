Kerdo Mölder kolis koos elukaaslase ja Diana Klasiga ühe katuse alla: ei ole midagi ebanormaalset selles, kui sõbrad elavad üheskoos!

Nädalapäevad tagasi potsatas Elu24 postkasti üks vihje, et Kerdo Mölder ja tema elukaaslane Priidu on kolinud ühte Tallinna rahulikku piirkonda suurde majja koos Diana Klasi ja viimase emaga. Kerdo ohkab ja ütleb toimetusele, et arvab, et küll saadeti vihje kindlasti teadmisega, et «ai, ma panen neile ära, kuradi värdjad!»