VIDEOD ⟩ «Teismelised tüdrukud nutsid.» The Weeknd valmistas pettumuse ligi 70 000 fännile

Mitmekordne Grammy võitja The Weeknd esines kahel järjestikusel õhtul Los Angelese staadiumil, mis mahutab ligi 70 000 külalist. Kui reedel, 2. septembril läks kontsert hästi, siis järgmisel õhtul kuulsid fännid vaid kolme lugu ja siis jättis The Weeknd esinemise pooleli, vahendab New York Post.