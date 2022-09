Marju Länik avaldab, miks tema ja Anne Veski vahel sõprust ei tekkinud

Septembri alguses kinos Artis esilinastunud dokumentaalfilmi režissööriks on Urmas E. Liiv. Läniku sünnipäeva puhul on film 7. septembril eetris ka ETV's.

Saatejuht Anu Välba avaldab, et dokumentaalfilm algab küsimusega, kes Länikut kõige paremini tunneb. Lauljatar vastab, et eks ikka tema isa. «Ma olen eluaeg nii palju reisinud, aastakümneid tagasi oli nii, et olin nädalate, kuude kaupa ära. Olin aastas kaks pool kuud Eestis, pisikeste vahedega, päeva kaupa. Keegi pole mind nii palju tundma jõudnud õppida,» tõdes Länik.

«Isegi mu eksabikaasa, temal ka ei olnud minuga kaua aega koos olla ja minul temaga, sest me reisisime erinevalt ning me graafikud olid erinevad. Meil ei olnud isegi abielluda aega.» Länik oli nooruses mõned aastad abielus Mati Vaarmanniga , Anne Veski vennaga.

Kuid seda tunnet, et ta tõi oma eraelu karjääri ning lavaelu tõttu ohvriks, Länik ei tunne. «Ma ei käsitle seda niimoodi. Ma olen seda lavaelu, seda laulmist kõike alati teinud suurima heameelega. See on see, mida mulle meeldib teha ja mida ma armastan. Ma ei ole seda kunagi teinud vastumeelselt.»