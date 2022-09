Hollywoodi näitleja Anne Heche kuulutati 12. augustil surnuks – nädal pärast traagilist avariid. Nüüd on aga avalikkuseni jõudnud veel õnnetuse üksikasju ning tuleb välja, et kui tuletõrjujad sündmuspaigale jõudsid, polnud nad kindlad, kas keegi üldse autos on.