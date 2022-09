4 sodiaagimärki, kes ignoreerivad suhetes ohumärke

Siinkohal mõtleme inimesi, kes hoiduvad nägemast ja tunnistamast, et neile valetatakse, neid petetakse, veetakse alt või nendega ollakse lubamatult õel. Ilmselt on kõik inimesed mingil hetkel oma elus selles rollis olnud, ent mõnedel tähemärkidel on suurem eelsoodumus sellistesse olukordadesse sattuda.