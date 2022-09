Filminäitlejal Jane Fondal diagnoositi vähk

Ta lisas, et tegemist on ravitava vähiga ning 80% inimestest jääb ellu, mille peale fännid ja kuulsused ujutasid kommentaaride sektsiooni toetavate ja julgustavate sõnadega.

«Vahetähtaeg on tulemas ja need ei ole enam olulised, nii et võite loota, et olen teiega koos teiega, kui me oma kliimameistrite armeed kasvatame,» lisas naine.