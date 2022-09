KLIPP ⟩ Peeter Võsa viis hooaja avasaates vaatajad otse Narva tanki roomikute ette

Võsavinkli avaepisood viib vaataja otse Narva tanki roomikute ette. Peeter Võsa teejuhiks sellel riskantsel rajal on arvatavasti kõige julgem naine kogu Ida-Virumaal. Tema nimi on Ivika ja ta peab Vaivaras põnevat muuseumit, mille sisu pole kuidagi kooskõlas nõukogude inimeste ja nende järglaste peades podiseva ajalookäsitlusega. Mõni ime siis, et Ivika jaoks pole lahingud Sinimägedes kaugeltki läbi. Võsavinkel uurib, milline on ühe põliseestlase elu seal padupunasel perimeetril.