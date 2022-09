Eeva Esse: minu ootus sellele suvele oli märksa teistsugusem!

Saatejuht Eeva Esse rääkis raadio Elmar saates «See ei ole saladus», et tema suvi kujunes oodatust hoopis teistlaadi. «Kuigi mul on rohelised silmad, arvasin sinisilmselt, et küll mina hakkan nüüd puhkama. Viimane saade saab purki ja siis viskan näpud püsti ning jalad seinale,» muigas ta.

«Nüüd on suve algusest kolm kuud mööda läinud ja puhkusest pole haisugi olnud! Oli hästi intensiivne suvi. Pole küll otseselt tööd tehtud, kuid on olnud erakordselt palju ringi rabelemist ning möllamist. Olen abiks käinud erinevatel töödel ja suvi on teatavasti ka pidude aeg. Igast nurgast on kokku tulnud erinevaid tegemisi,» muigas Esse.

Esse on jõudnud eestlaste kodudesse tänu omanimelisele telesaatele, mis kutsub stuudiosse vastuolulisi arvamusliidreid. Noor ajakirjanik märkis, kui suur osa salvestatud materjalist jõuab lõpuks viimistletud saatesse. «Kui oled ise asja sees, siis ei oska tähele panna asju, mis oleks justkui normaalsusest väljaspool. Tänapäeval on päris raske leida asja, mis üllatama paneb,» märkis ta.