ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: eestlasi holokaustis süüdistanud Filipp Loss on kommunist Jaak Alliku tegutsemise tagajärg

Olen veendunud, et Loss ei arva, et eestlane peaks Venemaal saama kõikjal hakkama eesti keeles. Küll aga on ta veendunud venelase põhiõiguses rääkida kõikjal vene keeles ning ajada mingit vägivaldset impeeriumi asja.

Holokaustiga pildumine lõhnab krimasja järgi

Teiseks holokaust. See on eriti küüniline ja loll koht, mis lõhnab tegelikult kriminaalasja järgi, kuna sihukene süüdistus on juba rahvusvaheliselt väga ränk ja tõsine. Seda enam, et just Eesti oli see riik, kes andis 1925. aastal juutidele kultuuriautonoomia – sealjuures maailma esimese riigina.

Aga olgu selle suurvenelust pritsiva Lossiga kuidas on. Läheb ära või visatakse välja, igal juhul – nägemist.

Küsimus on aga hoopis selles, kuidas sihuke taat Vene teatrisse sattus? Ja teine küsimus – kui kaua kehastab Vene teater täisputinistlikku maailma keset Eesti pealinna Vabaduse platsi?

Jaak Alliku käekesed

Esimesele küsimusele on vastus teada – Lossi-suguseid toob Eestisse järjekindlalt Vene teatri nõukogusse kuuluv kunagine ja küllap ka praegune kommunist Jaak Allik. Loss on Alliku sõber. Just Allik ta Eestisse tassis ning otse jabur on seetõttu kuulata sotsist kultuuriministrit Piret Hartmanni, kes seletab, et Lossi väljaütlemised on väheke liig või nii. Täpsemalt: «On kohatu võrrelda täna Eestis toimuvat juudi rahva teise maailmasõja aegsete kannatusega.»