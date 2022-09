Ettevõtja Janek Mäggi soovitused uueks kooliaastaks: mida vähem sa meelde jätad, seda parem

3. Mida vähem sa koolis õpid, seda rohkem pead õppima elult – see on reeglina targem ja kasulikum valik.

6. Kooli tuleb austada ja kalliks pidada, kui ta sulle paberi annab – paber kinnitab, et sul on ülemisel korrusel kõik piisavalt korras.

8. Koolis käimisest on hullem ainult seal mittekäimine – ühiskond ei hinda esmajoones mitte teadmiste hulka ja sünteesivõimet, vaid kinnitust, et need võivad sul siiski olemas olla.

9. Koolis on võimalik õppida ainult seda, mida teised peavad oluliseks, et sa tead. See ei lange reeglina kuigi suures ulatuses kokku sellega, mis on sinu meelest oluline.