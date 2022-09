ARHIIVI FOTOD ⟩ Legendaarne KuKu klubi on sunnitud Vabaduse väljakul uksed sulgema

Viimane lõpukräu KuKu klubi Vabaduse väljaku ruumides leiab aset 30. septembril. Direktriss Virve Sirgi nentis toimetusele, et see saab olema meeldejääv ja raju. «Püsikunded on muidugi elevil, sest lõpupeod saavad olema rajud!» Kuhu KuKu klubi remondi ajaks kolib, ei ole veel selge. «Uue asenduspinna läbirääkimised on peaaegu lõpus. Enne ei anna mingit informatsiooni, kui Vabaduse väljakul on viimane pidu peetud,» naljatab ta.

Nimelt kutsus 1988. aasta kevadel maalikunstnik Aleksander Suuman ta endaga KuKu klubisse kaasa. «Ütles, et tule, ma näitan sulle tõelist kohta,» meenutas Juku-Kalle. Mõeldes tagasi tollele kevadisele päevale, meenus talle esimesena ukse ees seisnud šveitser. «Ma tulin enne Suumani sisse ja sain šveitseri käest kõvasti sõimata, et see pole mingi tattide koht. Siis tuli Suuman ja sai ise sõimata, et ta mingi tite kaasa tassis,» ütles Juku-Kalle naerdes. Õhtu lõppes Suumani talutamisega kirjanike liidu majja. «Vot see on minu esimene mälestus.»