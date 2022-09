OH KOOLIAEG ⟩ Retrofotod, kooliteed alustavad juntsud ja vahvad meenutused

Urmas Paet jagas nii enda retrohõngulist fotot kui klõpsu kooliteed alustanud tütrest. «Kaunist kooliaasta algust. Need pildid on tehtud 40-aastase vahega, kuid olemus on sama.»

Räppar Jaanus Saks saadab tütre juba viiendasse klassi.

Jüri Ratas meenutas Facebookis oma esimest koolipäeva.

«Mäletan, et sel päeval oli ärevus suur. Ärkasin hommikul vara ja ei jõudnud ära oodata, mil saan uhkelt selga panna oma uue kooliranitsa ja asuda Rahumäe kooli (toona 27. 8-klassiline põhikool) poole teele, et näha kõiki vahvaid klassikaaslasi. Aasta oli siis 1985. Täna, 37 aastat hiljem, on need ilusad mälestused, mida meenutada. Kaunist kooliaasta algust kõikidele koolijütsidele!»

Ka Helmete laps alustas õpinguid. «Saatsime oma poisu täna esimesse klassi!»

Raadiohääl Rauno Märksi peres läksid kooli kolm tütart.

«Siin on kolm armsat koolijütsi, kes on alles oma tee alguses ja veel isegi ei oska ette kujutada, et neist kord aasta raadiohääled saavad,» jagab raadio Star FM oma Instagrami lehel toredaid retrofotosid ajast, mil hommikuprogrammi saatejuhid Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu kooliteed alustasid. «Ilusat koolitee algust ja 1. septembrit nii väikestele kui ka suurtele!»

Ka meelelahutaja Grete Kuld on oma Instagrami stooris vahva kollaaži avaldanud. «Ilusat 1. septembrit, juntsud!»