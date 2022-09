SALADUSLOOR KERKIB ⟩ Uue «Armastuse maleva» esimesed kaks särtsakat neidu on selgunud!

Saage tuttavaks! Teie ees on Kanal 2 tõsieluseriaali «Armastuse malev» esimesed osalejad!

24-aastane Annika on üles kasvanud maal, looduse ja loomade keskel. Sealt tuleb ka tema töökas ja innukas iseloom. Viljandimaalt pärit neiu on vägagi mitmekülgne. Lisaks modellindusele tegutseb Annika automaalrina. «Tööna teen ma automaalri töid, alustades metallitööst ja lõpetades värvimisega, ning hobina ehitan oma E36 kupeed, mis on kohe-kohe sõiduvalmis. Oma projekti juures ma üritan kõike ise teha nii palju, kui jõud üle käib, ning õppida töö käigus.»