ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: metsalise märgiga Gorbatšov, nõukogude nõidade ja posijate lemmik

Üles kisti ja kommenteeriti sadade jaburate variantidega Tunguusimaa meteoriiti, mis prantsatas maale XX sajandi alguses, aga ka üheksa matkama läinud üliõpilase salapärast kadumisjuhtumit (nn Djatlovi kuru juhtum), kes leiti surnuna ja kellelt leiti hämmastavaid vigastusi: sissevajutatud rinnad, puuduv keel ning muu koletu vägivalla tunnusmärgid. Sel ajal, muuseas, süüdistati isetekkelistes teooriates Djatlovi kuru juhtumis kas olendeid kosmosest või mansi rahvast, kelle pühale mäele üliõpilased olid julgenud ronida.

Mul on siiamaani alles ka lühikesevõitu ümbertrükk mingist tekstist, mis tõestab, et Bulgakovi «Meister ja Margarita» on dokumentaalromaan ning saatan tegelikult külastaski 1932. aastal Moskvat, millest Bulgakov kirjutab.

Metsalise märgiga Gorbatšov

Suurim nõukogude nõidade ja esoteerikute lemmik oli aga Gorbatšov ise. Kõik mäletavad laiku tema pealael, mis pani kihama suure osa nõukogude inimestest. Ning ka Eestis levis visalt teooria, et tegu on «metsalise märgiga». Sealjuures – kas see tähendab head või halba, selles kokkuleppele ei jõutud. Igal juhul tähendas «metsalise märk» erilist, väljavalitud inimest.

