Millised täheseisud saadavad Eesti esireketit Anett Kontaveiti – kas Eesti esitennisist on kosmiliselt toetatud?

1. septembri ööl kohtus Eesti esireket Anett Kontaveit USA lahtistel karjääri viimast turniiri mängiva Serena Williamsiga, keda peetakse naiste tennise üheks suuremaks legendiks. Mõistagi tekitas see mäng palju põnevust, nii et heidame pilgu ka taevaseisudele – kas tähed soosisid Aneti mängu ning millised ajad tal ees on?