Need, kes kannatavad südamevalus enneaegselt lõppenud suhte pärast, võivad mõtiskleda tähemärkide üle – mõned märgid on rohkem valmis suhet uuesti proovima kui teised ning sellel on ka omad põhjused. Kes on kiirem suhtesse tagasi minema ja kelle jaoks on see pea välistatud?