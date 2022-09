PERSOON ⟩ MyHits'i uus raadiohääl Roomet Poom: pead arvestama sellega, et kriitika on paratamatus

Argipäeviti hakkab raadio MyHits hommikuprogrammis kuulajaid äratama uus hääl – juutuuberina tegutsev Roomet Poom (28). «Minu sisemuses olev tahe muuta kellegi päeva paremaks on väga suur,» tunnistab Roomet, kuid nendib, et raadiotöö puhul on ka asju, mida ta veidi kardab.