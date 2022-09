VIDEOREPORTAAŽ ⟩ «Tasuta sissepääs ja alkohol kõigile!» Noored miljonärid korraldasid Eestis tasuta hullumeelse peo

Augusti keskpaigas tekkis Instagrami salapärane kasutaja nimega Biggest Party of Estonia, kes tegi üleskutse väidetavalt Eesti suurimale ja pööraseimale peole, mis on kõigile täiesti tasuta. Kuulutuses lubati, et kohapeal on piiramatult tasuta alkoholi, proffessionaalne DJ, ilutulestik ja näha saab ka proffimaadlust keset pidu. See kõlab täpselt nagu Ameerika pidu.