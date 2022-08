GALERII JA VIDEO ⟩ Ansambel Dreadpin esitles loo «Clockwork» verivärsket muusikavideot

Kuldar ütles, et muusikavideo kujunes lõpuks väga ilmekaks. «Ma usun, et meid suudeti jäädvustada kõige paremast küljest,» muigas ta, lisades, et eriti mõnus oli tunda end võtteplatsil tõelise rokkstaarina. Väikese bändina pole nad seda varem sel määral kogeda saanud.

Fredy meenutas, et mõte nahkpükste kandmisest, mida stilist talle soovitas, tundus esialgu täiesti jabur ning läks ikka tükk veenmist, et ta need jalga tõmbaks. «Aga tuleb režissöörile ja stilistile au anda – videos näevad need tõesti väga cool'id välja!» rõõmustas Fredy.

Kuid mis nüüd edasi? Allan lubab, et muusikakirjutamist ei jäeta ning loodetavasti valmivad järgmisedki vinged muusikavideod. «Mõned uued lood on juba lõpuni kirjutatud,» kinnitab ka Olaf. «Plaan on minna sügisel stuudiosse, et saaks aasta lõpuks uue singli välja.»

Seniks aga vaata Dreadpini loo «Clockwork» värsket muusikavideot!