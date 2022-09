EKSKLUSIIVSED KAADRID ⟩ Piilume tõsieluseriaali «Armastuse malev» teise hooaja võtteplatsile

Seekord on saate üheksal vallalisel noorel vaja taastada Järvamaal asuv vana saunahoone. Malevlasi juhendab televaatajatele juba tuttav Kermo Jürmann, OÜ Säästvad Ehituslahendused juhatuse liige. Just tema oli see, kes Koeru lähistel Salu talus saatele sobiliku tööpaiga välja vaatas, sest Kermo meelest on ainuõige vanu taluhooneid värskendada ning neile uus elu anda, mitte aina uusi ehitada.